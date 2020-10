Milano: Sala, monumento martiri delle foibe per non dimenticare orrore a lungo negato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in piazza della Repubblica abbiamo inaugurato un monumento in ricordo dei martiri delle foibe, degli scomparsi e dei 350.000 esuli dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Con questa opera Milano vuole commemorare il sacrificio degli italiani dell’Adriatico orientale, per non dimenticare un orrore, a lungo negato, che pesa ancora sulle coscienze di tutti" lo ha scritto il sindaco di Milano Giuseppe Sala su Facebook, commentando l'inaugurazione avvenuta oggi del monumento in ricordo dei martiri delle foibe nel giardino prospiciente via Panfilo Castaldi della centrale piazza della Repubblica. (Com)