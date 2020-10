Egitto-Grecia: presidente Al Sisi ratifica l'accordo sui confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ratificato oggi l’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con la Grecia, secondo quanto riporta la Gazzetta ufficiale. Lo scorso 18 agosto l'accordo era stato ratificato dalla Camera dei rappresentanti. "L'Egitto e la sua leadership politica non rinunciano a nessuno dei suoi diritti politici o economici", ha detto in quell'occasione Ali Abdel-Al, presidente del parlamento egiziano, rispondendo così alle critiche secondo cui l’intesa sarebbe sfavorevole all’Egitto. Il 6 agosto scorso, Egitto e Grecia hanno firmato un accordo che designa la Zona economica esclusiva nel Mediterraneo Orientale tra i due paesi, un'area contenente promettenti riserve di petrolio e gas. L’area in questione taglia ogni possibile legame tra la Turchia e la Libia nel Mediterraneo Orientale.(Cae)