Forza Italia: Gelmini, Sala sta con Grillo noi per vincere ripartiamo da società civile

- "Ieri Sala ha ribadito che l'alleanza fra Pd e 5 Stelle è la strada giusta per il Paese e ha affermato - testuali parole - che 'con Beppe Grillo si sente spesso perché Grillo svolge un ruolo utile alla coesione'. Grillo... un ruolo utile alla coesione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Immagina", evento organizzato da Forza Italia a Milano. "Noi abbiamo le carte in regola per sconfiggere anche la vecchia corazzata della sinistra statalista e assistenzialista. La affonderemo per non far affondare Milano e l'Italia. E per far questo c'è bisogno di rilanciare quello che siamo e ciò che vogliamo essere. La destra da sola non basta. A maggior ragione non basta a Milano. Siamo felici che tutta la coalizione abbia fatto propria la strada che abbiamo indicato: diciamo da tempo che dobbiamo aprirci al civismo, che dobbiamo rivolgere un appello alla società milanese, alle imprese, alle professioni, al volontariato. La politica da sola non basta ed è per questo che partiremo con una campagna d'ascolto. Abbiamo come Forza Italia le carte in regola: perché con questa formula abbiamo vinto. Con Gabriele Albertini, con Letizia Moratti. Con Stefano Parisi, siamo andati ad un passo dal vincere. E invece ci siamo beccati Sala". (Com)