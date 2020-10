Ue: commissaria all'Innovazione Gabriel positiva al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea per l'Innovazione e la Ricerca, la bulgara Maryia Gabriel, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha annunciato la stessa commissaria Ue su Twitter, precisando che dopo un primo tampone negativo lunedì "oggi il secondo è risultato positivo". "Mi sono messa in isolamento da lunedì e continuo a stare a casa, seguendo le regolamentazioni previste. State in salute e al sicuro", ha dichiarato Gabriel. (Beb)