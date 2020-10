Kirghizistan: i vicini dell’Asia centrale lanciano appello congiunto alla calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell’Asia centrale invitano il popolo del Kirghizistan a “mostrare saggezza” al fine di preservare “la pace e la stabilità”. Lo si legge in un appello congiunto firmato dai presidenti di Kazakhstan (Kassym-Jomart Tokayev), Tagikistan (Emomali Rahmon), Turkmenistan (Gurbanguly Berdimuhamedow) e Uzbekistan (Shavkat Mirziyoyev) dopo l’aggravarsi della crisi politica in corso a Bishkek dopo le contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre. “Gli eventi in corso nel Paese amico del Kirghizistan alimentano la nostra profonda preoccupazione. In quanto Paesi vicini, legati da secoli di amicizia e valori comuni, invitiamo il popolo del Kirghizistan, in questi tempi duri, a mostrare saggezza al fine di preservare la pace e la stabilità nel Paese”, si legge nella dichiarazione. I presidenti centrasiatici esprimono inoltre “la speranza che tutte le parti politiche e i circoli civili del Kirghizistan esercitino gli sforzi necessari per assicurare la pace e l’ordine e per affrontare le principali questioni in accordo con la Costituzione e la legge nazionale”. Ancora, “sottolineano che la prosperità del Kirghizistan è un fattore importante per la sicurezza regionale e per lo sviluppo sostenibile dell’intera Asia centrale”. “Sosterremo sempre il popolo del Kirghizistan nel suo percorso per l’unità e per uno sviluppo pacifico e indipendente”, conclude la dichiarazione. (segue) (Res)