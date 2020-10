Covid: Codacons, esposto a Procure Roma e Napoli su caos tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di tale situazione inaccettabile che rappresenta un danno se non addirittura una forma di tortura per i cittadini, con pericoli sul fronte dell’ordine pubblico e su quello igienico (si pensi all’utilizzo del bagni pubblici in prossimità dei drive-in) il Codacons - si legge ancora in una nota - presenta oggi un esposto alle Procure di Roma e Napoli in cui si chiede 'di accertare se possa essersi registrata, in concomitanza con l’impennata di casi Covid e con la corsa al tampone, una palese inefficienza a 360 gradi della Pa, comprese le responsabilità delle Regioni coinvolte, per non essere state in grado di organizzare in modo efficiente l’intero sistema in modo tale da garantire nel rispetto dell’Ordine pubblico e del rispetto delle regole anti-assembramento, l’espletamento delle procedure e soprattutto per non avere approntato e validato i tamponi rapidi o garantendo il risultato entro le 24 ore invece di 5-6 giorni attuali". (Com)