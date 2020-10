Corea del Nord: Stato maggiore Seul, parata militare su larga scala a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una parata militare su larga scala quella andata in scena oggi a Pyongyang, in Corea del Nord, in occasione del 75mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori. Lo scrive in un comunicato lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud, secondo cui l’evento si è tenuto all’alba in piazza Kim Il-sung e ha visto la mobilitazione di un ampio numero di uomini e di mezzi militari. La parata è stata analizzata congiuntamente dalle autorità sudcoreane e dall’intelligence negli Stati Uniti, secondo cui tuttavia non è chiaro se il leader della Corea del Nord Kim Jong-un abbia presenziato, né quali tipi di armi siano state mostrate. Diversi analisti ritenevano possibile che nell’occasione Pyongyang facesse sfoggio di “nuove armi strategiche”, incluso un nuovo missile balistico intercontinentale che Kim aveva promesso di presentare nel suo messaggio di Capodanno. La parata annuale per l’anniversario del Partito dei lavoratori si è tenuta quest’anno in un contesto di colloqui in fase di stallo per la denuclearizzazione della Penisola coreana. (segue) (Git)