Corea del Nord: Stato maggiore Seul, parata militare su larga scala a Pyongyang (2)

- In genere, il Nord organizza eventi su larga scala ogni cinque e dieci edizioni dell’evento, spesso considerati dagli osservatori internazionali come provocazioni militari. “Stiamo analizzando i dettagli delle armi mostrate oggi da Pyongyang. Non sono stati registrati movimenti inusuali da parte delle forze armate nordcoreano”, ha fatto sapere una fonte militare sudcoreana all’agenzia di stampa “Yonhap”. L’evento di questa mattina è stato del tutto ignorato dai media del regime nordcoreano. Secondo alcune fonti, le immagini della parata potrebbero essere mandate in onda domani dalla Televisione centrale coreana. L’ultima volta che una parata militare nordcoreana è stata trasmessa in onda è stato nell’aprile del 2017, quando Kim mostrò al mondo il suo nuovo missile balistico intercontinentale e diverse altre armi strategiche, incrementando così la tensione con gli Stati Uniti. (Git)