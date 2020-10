Covid: Speranza, non siamo ancora fuori da fase più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato in merito alla situazione legata al Covid-19: "Non siamo ancora fuori dalla fase più difficile, i giorni che stiamo vivendo testimoniano la necessità di tenere con forza le misure di sicurezza - l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento, il lavaggio delle mani - e di tenere alto quel livello di attenzione che ci ha consentito in questi giorni", ha concluso l’esponente dell’esecutivo, "di avere numeri meno alti rispetto a quelli di tanti altri Paesi". Speranza è intervenuto con un videomessaggio al convegno su "La sanità post Covid-19", a Catania. (Rin)