Slovenia-Austria: premier Jansa, Vienna lavora su diritti minoranza slovena in Carinzia

- Il primo ministro della Slovenia Janez Jansa ha elogiato l'intenzione del governo austriaco di migliorare la situazione di vita della minoranza slovena che vive nella Carinzia. L'apprezzamento di Jansa arriva in occasione del centenario del plebiscito con cui nel 1920 la Carinzia è stata integrata nel territorio dell'Austria. Secondo il premier sloveno, questo anniversario è un opportunità per entrambi i paesi per riflettere sul passato e sul superamento delle questioni storiche. I presidenti sloveno e austriaco, rispettivamente Borut Pahor e Alexander Van der Bellen, saranno insieme oggi a Klagenfurto per celebrare il 100mo anniversario del plebiscito della Carinzia. (Lus)