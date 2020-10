Russia-Iran: colloquio telefonico tra presidenti Putin e Rouhani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Hassan Rouhani su iniziativa di Teheran. Lo riferisce un comunicato del Cremlino, secondo cui il presidente iraniano ha espresso sostegno per gli accordi raggiunti con la mediazione russa per un cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Oltre alla situazione nel Nagorno-Karabakh, i due presidenti hanno avuto un confronto anche sulla cooperazione bilaterale tra Russia e Iran nella lotta al Covid-19 e sulla collaborazione nello sviluppo del vaccino Sputnik V. "L'attenzione è stata prestata ai problemi di combattere la diffusione dell'infezione, in particolare sulle prospettive di cooperazione nello sviluppo del vaccino Sputnik V", si legge nella nota.(Rum)