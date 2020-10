Milano: rapinò stessa farmacia due volte in un mese. Polizia arresta in carcere un 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di G.M. cittadino della Romania classe 1988. La Squadra Mobile ha eseguito la misura restrittiva, richiesta dal Pubblico Ministero dr.ssa Samek Lodovici e dal Procuratore Aggiunto Pedio, a carico di G.M. responsabile di due rapine aggravate ai danni di una farmacia in zona San Siro. La prima rapina risale 9 ottobre 2019. L'uomo è entrato travisato e armato di pistola all'interno di una farmacia di via Novara incurante della presenza di diversi dipendenti e clienti. Dopo avere asportato l'incasso di circa 400 euro si è dato a precipitosa fuga. Il 29 ottobre 2019 stessa dinamica e stesso obiettivo. Questa volta l'incasso asportato è stato di 1000 euro. Poi una terza rapina. Il 27 novembre 2019 ai danni di una farmacia di via Saint Bon. Anche in questo caso stesso modus operandi. Tuttavia gli uomini della Squadra Mobile "gruppo Falchi" avevano predisposto dei mirati servizi in zona proprio in considerazione delle rapine consumate nella giorni precedenti. E il 28 novembre G.M., rintracciato in una cantina di una stabile di via Pastonchi, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per la rapina del 27 novembre. (segue) (Com)