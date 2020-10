Alessandria: Casale Monferrato, al Castello la mostra "Hai mangiato?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione culturale Ambre Italia Group, in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Casale Monferrato, propone la mostra "Hai mangiato?", che si terrà dal 10 ottobre all’8 novembre 2020. L’apertura ufficiale sarà sabato 10 ottobre alle 16,00, mentre sarà aperta tutti i fine settimana con il seguente orario: sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. L’esposizione si svilupperà nella Manica Lunga del Castello del Monferrato e, per garantire la piena sicurezza dei visitatori, gli accessi saranno contingentati (massimo 15 persone alla volta). Per accedere alla sala sarà obbligatorio indossare la mascherina. "Con questa mostra – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – si vuole porre l’accento, attraverso l’arte, su un aspetto della nostra vita che si dà spesso per scontato, ma che dovrebbe essere affrontato con particolare attenzione: il mangiare. Tredici artisti proporranno il loro punto di vista in un’esposizione da non perdere". (segue) (Rpi)