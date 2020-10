Economia: ecco il rapporto del Centro studi Confindustria sull'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei 30 anni tra 1991 e 2021 il Pil italiano ha accumulato una distanza di 29 punti percentuali dalla Germania, 37 dalla Francia, 54 dalla Spagna, soprattutto a causa della flebile - talvolta nulla o negativa - dinamica della produttività del lavoro negli ultimi decenni. Tra il 1996 e il 2019 l’Italia ha registrato, in media, un aumento dello 0,3 per cento annuo della produttività del lavoro, mentre in Germania è salita dello 0,7 per cento annuo e in Francia e Spagna dello 0,8 per cento. Per risollevare l’economia italiana e accrescerne strutturalmente il potenziale di espansione - spiega sempre il Centro studi di Confindustria - serve un cambio di paradigma, intervenendo proprio dove la dinamica della produttività è bloccata. Occorre quindi rendere più efficiente la Pubblica amministrazione, aumentando e velocizzando la qualità dei servizi pubblici e rivedendo le modalità con cui le decisioni pubbliche vengono tradotte in norme. Serve inoltre imprimere una forte accelerazione agli investimenti pubblici, determinanti per la costruzione di capitale fisico, umano e di conoscenza, puntando su infrastrutture tradizionali, ricerca, digitalizzazione, innovazione, formazione e sostenibilità ambientale. Un esempio positivo di queste politiche è rappresentato dalle agevolazioni agli investimenti privati in beni strumentali previste nell’ambito del piano Industria 4.0. (segue) (Rin)