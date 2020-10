Economia: ecco il rapporto del Centro studi Confindustria sull'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’analisi svolta congiuntamente dal Centro studi di Confindustria e dal ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni fiscali, emerge che i benefici fiscali, nel 2017, hanno interessato 10,2 miliardi di euro di investimenti, per il 2018 gli investimenti sono di 15,2 miliardi; investimenti realizzati in prevalenza da piccole e medie imprese che non avevano effettuato investimenti in tecnologie 4.0 prima del 2017. Questi investimenti hanno prodotto una maggiore crescita occupazionale nelle imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione, rispetto ad imprese simili che non ne hanno beneficiato, di circa 7 punti percentuali. Gli strumenti introdotti a livello europeo per contrastare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria, Next generation Eu, Sure e Mes (Meccanismo europeo di stabilità), costituiscono un’opportunità unica per programmare un futuro in cui la dinamica del Pil sia più elevata. L’Italia è a un bivio cruciale, conclude il Centro studi di Confindustria, secondo cui se le risorse di questi strumenti verranno investite in modo appropriato, potenziandone gli effetti e portando avanti riforme troppo a lungo rinviate, la strada intrapresa sarà quella giusta. Altrimenti, l’Italia sarà condannata a rimanere un Paese in declino, gravato da un enorme debito pubblico che non riuscirà a ripagare. (Rin)