Forza Italia: Beccalossi, Pdl più grande intuizione politica di Berlusconi

- "La nascita del Popolo della Libertà, movimento con il quale sono stata eletta in Parlamento, è stata la più grande intuizione politica del presidente Silvio Berlusconi ed è stata distrutta da Gianfranco Fini". Lo ha detto Viviana Beccalossi, consigliera regionale del gruppo misto in Lombardia, intervenendo all'evento "Immagina", organizzato a Milano dal coordinamento regionale lombardo di Forza Italia. "Berlusconi ha avuto il grande merito di essere stato sempre generoso con gli alleati in difficoltà, mai cercando di volerli inglobare", ha concluso.(Com)