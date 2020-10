© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di un presunto accordo tra Zingaretti e Di Maio riportata dal quotidiano "Il Tempo", in un articolo dal titolo "Accordo Zingaretti - Di Maio per far fuori la Raggi", è totalmente priva di fondamento e falsa. Lo rende noto l'ufficio stampa del Partito democratico. (Com)