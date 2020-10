Covid: Forza Italia, blocco Svizzera verso Veneto è ingiustificabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati veneti di Forza Italia Piergiorgio Cortelazzo e Dario Bond affermano: "I Paesi confinanti con l'Italia evitino blocchi ingiustificati nei nostri confronti, come quelli che paventa la Svizzera. Soprattutto per quanto riguarda il Veneto, la prima Regione in Europa per numero di tamponi - proseguono i due parlamentari in una nota -, questo comportamento è assolutamente ingiustificato e mortifica il grandissimo lavoro finora svolto per l'individuazione dei positivi al Covid-19. Queste misure sono decisamente eccessive e avranno come unico risultato quello di impattare negativamente su un indotto importantissimo per la nostra economia come quello del turismo invernale". (Com)