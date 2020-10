© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danneggia la vetrina di un supermercato in via Prenestina e ruba generi alimentari per un valure di circa 260 euro. Per questo D.I. di 19 anni, cittadino ivoriano, è stato arrestato per tentato furto aggravato. La segnalazione, giunta alla Sala operativa della questura, è partita da una chiamata al 112 numero unico per le emergenze. Sul posto gli agenti della polizia di Stato del distretto Prenestino. (Rer)