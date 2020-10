Milano: inaugurato movimento in memoria martiri foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato nel capoluogo lombardo, nel giardino prospiciente via Panfilo Castaldi della centrale piazza della Repubblica, il monumento in memoria dei Martiri delle Foibe. Alla cerimonia ha presenziato Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia che ha espresso soddisfazione per l'omaggio reso dalla città a tante vittime a lungo dimenticate dalla storia. "Non può che farmi piacere - ha detto l'assessore - vedere finalmente una testimonianza in città di questa triste pagina della storia d'Italia a lungo trascurata. Nel 2010, quando ricoprivo la carica di vice sindaco della città iniziai la fase di progettazione per il posizionamento di questa statua. Oggi, finalmente, questo progetto e' stato portato a termine e Milano avra' un luogo di riferimento per gli istriani e giuliano-dalmati sopravvissuti". "Quella inaugurata è - ha aggiunto- una toccante opera dell'artista Piero Tarticchio, nato a Gallesano, a pochi chilometri da Pola e molto conosciuto nella comunità istriano dalmata per il dramma che vide sette suoi familiari finire nelle foibe. Sono certo che questo monumento aiuterà a fare luce sulla tragedia delle vittime delle foibe, per anni 'dimenticate' persino dai libri di storia. Ritengo davvero importante che si continui a promuovere la cultura del ricordo, sia tramite monumenti come questo sia tramite concorsi come quello di Regione Lombardia rivolto ai giovani delle scuole. Simili tragedie non devono più ripetersi. Gli esuli istriani e giuliano-dalmati, insieme ai martiri delle foibe non devono essere dimenticati". (Com)