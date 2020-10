Economia: Gualtieri, affrontare con ancora maggiore urgenza problemi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri indicati dal Centro studi di Confindustria "ci ricordano che l'Italia ha un doppio compito: affrontare una crisi diversa con la necessaria flessibilità, e inediti strumenti di politica economica, ed affrontare con ancora maggiore urgenza problemi strutturali" come "l'andamento del Prodotto interno lordo, l'occupazione, la produttività". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nel suo intervento in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi di Confindustria "Un cambio di paradigma per l’economia italiana: gli scenari di politica economica". (Rin)