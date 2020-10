Torino: Cortili ad Arte, oggi la presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 10 ottobre 2020, alle 15, a Torino, nell'Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, in via Verdi 8, si terrà la presentazione ed evento finale del progetto “Cortili ad Arte”, iniziativa promossa dalla Città di Torino, sostenuta dalla Fondazione per la Cultura e realizzata dalla Fondazione Contrada Torino ONLUS, in collaborazione con le Circoscrizioni, l’ATC, gli enti, le associazioni di territorio e le molte proprietà che hanno reso disponibili i loro cortili. ‘Cortili ad Arte’ ha voluto incentivare la fruizione della cultura in spazi insoliti proponendo iniziative diffuse a livello microurbano, valorizzando azioni artistiche e performative all'interno degli spazi esterni condominiali privati e di edilizia residenziale pubblica. Per presentare l'evento e le varie fasi dell’organizzazione interverranno: Marco Alessandro Giusta, Assessore ai Diritti, Giovani e Creatività della Città di Torino; Germano Tagliasacchi, Direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus; Gabriele Vacis, Regista teatrale, Drammaturgo, Sceneggiatore italiano e membro della giuria di selezione degli artisti; Daniela Giuffrida, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e membro della giuria di selezione degli artisti; Gipo Di Napoli, Musicista e membro della giuria di selezione degli artisti. Saranno presenti rappresentanti degli otto collettivi artistici selezionati che hanno partecipato al bando realizzando oltre 80 eventi tra Luglio e Settembre. I gruppi proporranno le loro testimonianze attraverso “pillole” dei loro spettacoli e mostrando materiale foto e video. Alle 16.30 si esibiranno, in rappresentanza della nuova scena musicale torinese, i musicisti della Bandakadabra. Sette fiati. Due percussioni. Rocksteady, balkan, swing, una vera orchestra da passeggio che unisce l'energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta. (Rpi)