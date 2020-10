Governo: fonti Chigi, foto "Il Tempo" di Conte senza mascherina risale al 17 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di palazzo Chigi precisano che "in riferimento all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano 'Il Tempo', la foto in cui appare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risale al 17 settembre e non - come erroneamente riportato - a 'tre sere fa' quando erano in vigore l'ordinanza della regione Lazio e le ultime disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre. Si precisa, inoltre - concludono le fonti - che, nonostante il 17 settembre non fossero ancora in vigore le nuove disposizioni, il presidente Conte ha tolto la mascherina solo nel momento in cui è stata scattata la foto". (Rin)