Economia: ecco il rapporto del Centro studi Confindustria sull'Italia

Il Centro studi di Confindustria (Csc) stima un profondo calo del Prodotto interno lordo italiano, pari a -10 per cento nel 2020, con un recupero parziale nel 2021 del +4,8 per cento. Con la crisi da Covid-19 l'Italia ha avuto una contrazione in termini di Pil che porta il Paese indietro di 23 anni. Lo si legge nel rapporto "Un cambio di paradigma per l'economia italiana: gli scenari di politica economica", presentato a Roma. Una vera e propria "tempesta perfetta", per Confindustria, causata in marzo-aprile da un doppio shock di domanda e offerta, che ha prodotto effetti dirompenti sull'economia italiana. Con la fine del lockdown, la domanda, che in vari settori si era azzerata, è risalita, rilanciando l'attività nell'industria. Questo ha determinato un rimbalzo del Pil nel terzo trimestre 2020, nonostante il recupero lento nei servizi, gravati dal crollo dei flussi turistici. Tuttavia - prosegue il Centro studi di Confindustria - nel quarto trimestre del prossimo anno il livello del reddito sarà ancora inferiore di oltre il 3 per cento rispetto a fine 2019 e molto lontano dai massimi di inizio 2008, di circa 8 punti percentuali. La debolezza attesa per l'economia nel quarto trimestre si spiega con l'incertezza dovuta alla risalita dei contagi. Il recupero del Pil dovrebbe riprendere in modo graduale da inizio 2021, a condizione che le misure di contenimento della pandemia siano applicate in maniera efficace.