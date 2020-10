Nagorno-Karabakh: ministero Esteri turco, cessate il fuoco positivo ma non è soluzione duratura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il risultato raggiunto sembra poter essere soddisfacente per tutte le parti in causa. L'Armenia - ma soprattutto il regime alleato che controlla la regione del Nagorno-Karabakh - hanno subito in questi giorni ingenti perdite, grazie anche all'efficienza dell'aeronautica azerbaigiana, capace di colpire a più riprese Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata repubblica. L'Azerbaigian, invece, sembrerebbe aver riconquistato alcune importanti fette di territorio lungo la linea di contatto, in particolare a nord, nei pressi del distretto di Tartar, e a sud, dove l'esercito è riuscito a piantare la bandiera nazionale a Jabrayil. Inoltre per Baku è molto importante ribadire che il formato dei colloqui resta invariato, ovvero senza coinvolgere direttamente le autorità dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Infine, per quanto riguarda la Russia, è giusto evidenziare che, oltre a riconfermare la sua influenza politica nel Caucasico, Mosca potrebbe essere riuscita a "congelare" uno dei fronti dell'arco di crisi che - dalla Bielorussia al caso dell'avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj - sono da diverse settimane fonte di preoccupazione per il Cremlino. (Res)