Cina-India: Pompeo, Pechino ha dispiegato 60 mila militari al confine

- La Cina ha ammassato 60 mila militari lungo il confine con l’India. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un’intervista trasmessa durante il programma “The Guy Benson Show”, in onda su “Fox News”. La puntata è stata registrata dopo il ritorno di Pompeo da Tokyo, dove in settimana ha partecipato di persona alla riunione dei ministri degli Esteri del gruppo cosiddetto Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia. I capi delle diplomazie dei quattro Paesi hanno condannato in particolare l’atteggiamento aggressivo di Pechino nell’Indo-Pacifico, nel Mar cinese meridionale e nella regione del Ladakh orientale, alla frontiera con l’India. “Gli indiani vedono 60 mila soldati cinesi sul loro confine settentrionale”, ha affermato Pompeo. “Ho incontrato – ha spiegato quindi il segretario di Stato - le mie controparti dell’India, dell’Australia e del Giappone, un formato che chiamiamo ‘Quad’: quattro grandi democrazie, quattro economie potenti, quattro nazioni ciascuna delle quali deve fronteggiare minacce poste dal Partito comunista cinese”. (segue) (Nys)