Cina-India: Pompeo, Pechino ha dispiegato 60 mila militari al confine (2)

- A Tokyo Pompeo ha avuto anche un colloquio bilaterale con il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. I due hanno sottolineato la necessità di lavorare per un “Indo-Pacifico” pacifico, prospero e sicuro. Il capo della diplomazia di Washington ha definito “produttivo” l’incontro con l’omologo indiano. “I popoli di questi Paesi comprendono che abbiamo dormito per troppo tempo. Per decenni, l’Occidente ha consentito al Partito comunista cinese di fare quello che voleva. La precedente amministrazione (presieduta da Barack Obama) si è messa in ginocchio, permettendo troppo spesso alla Cina di rubare la nostra proprietà intellettuale e milioni di posti di lavoro. La stessa cosa accade negli altri Paesi”, ha aggiunto Pompeo. (Nys)