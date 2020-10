Alitalia: M5s, costituita la nuova compagnia, ora rilancio settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona notizia arriva da Alitalia. Dopo mesi di commissariamento, è stata costituita la newco che dà vita alla nuova Alitalia, un passo necessario per rilanciare un settore strategico per il Paese. Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle della commissione Trasporti alla Camera. "La crisi post-Covid", aggiungono i parlamentari in una nota, "ha messo in crisi diversi settori della nostra economia, per questo far ripartire la nuova compagnia aerea oggi è vitale. Avanti a noi abbiamo un futuro fatto di grandi sfide e gli investimenti saranno fondamentali per creare una compagnia che rilanci il settore, diventi moltiplicatore e guardi lontano, puntando su una flotta di qualità e garantendo occupazione e uno sviluppo industriale all'altezza delle aspettative. La newco Alitalia Ita, con il nuovo assetto - concludono gli esponenti del M5s - dovrà essere finalmente competitiva sul mercato e con gli altri vettori internazionali". (Com)