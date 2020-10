Nagorno-Karabakh: ministro Esteri Iran, cessate il fuoco è passo verso la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran accoglie con favore la cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh ed esorta i vicini a impegnarsi in un dialogo concreto. Lo ha scritto oggi il capo della diplomazia dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, su Twitter. "L'Iran accoglie con favore la cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh come passo verso la pace", ha scritto il capo della diplomazia di Teheran. "Esortiamo i nostri vicini a impegnarsi in un dialogo concreto, basato sul rispetto del diritto internazionale e dell'integrità territoriale. Apprezziamo gli sforzi costruttivi dei nostri vicini russi", ha osservato Zarif. (Res)