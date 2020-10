Alitalia: Lupo (M5s), bene decreto, obiettivo resta valorizzare risorse interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Giulia Lupo, sottolinea che "la firma del decreto per la partenza newco e le nomine del Consiglio di amministrazione sono una buona notizia per Alitalia, il segnale concreto del grande impegno del governo per rimettere in sesto la compagnia di bandiera. Uno sforzo sostenuto da sempre dal M5s - continua la parlamentare in una nota -, per il quale il rilancio del nostro Paese passa dal rilancio di Alitalia, ma soprattutto dalla valorizzazione delle sue competenze interne e dal preservare I posti di lavoro e le professionalità anche dell’indotto. Al nuovo Cda e a tutti gli attori coinvolti in questa operazione vanno I migliori auguri di buon lavoro. Un grazie particolare", prosegue l'esponente pentastellata, "ai nostri ministri Patuanelli e Catalfo per l’impegno profuso, che naturalmente non si esaurisce qui: la discontinuità deve partire da dentro e dall'alto. Senza perdere mai di vista l'unico obiettivo: Alitalia e le sue risorse interne, e con essa l'intero indotto". (Com)