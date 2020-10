Covid: Fornaro (Leu), fondamentale responsabilità individuale e coesione istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "nonostante i dati sulla diffusione del Covid-19 nel resto d'Europa siano peggiori di quelli italiani, la crescita dei contagi degli ultimi giorni impongono di mantenere alta la soglia dell'attenzione. Per evitare di ritornare alla situazione di questa primavera - continua il parlamentare in una nota -, è fondamentale per contenere i contagi che prevalga su tutto la responsabilità individuale e la coesione istituzionale. La risposta al Covid-19 deve essere al tempo stesso individuale e nazionale, evitando sterili particolarismi locali". (Com)