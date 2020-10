Ue: Sassoli, pena di morte è affronto intollerabile alla dignità umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pena di morte è un affronto alla dignità umana e non può essere tollerata in alcuna circostanza. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scrivendo su Twitter in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte. "La morte inflitta da uno Stato non può mai rappresentare una vera giustizia", ha dichiarato Sassoli rimarcando che il Parlamento europeo è impegnato a difesa dei diritti umani e continuerà a richiamare tutti i paesi a mettere fine alla pena di morte. (Beb)