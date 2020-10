Viterbo: accordo collaborazione con Fin su piscina comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottoscritto l'accordo di collaborazione per la promozione delle discipline natatorie tra il comune di Viterbo, proprietario dell'impianto, e la Federazione italiana nuoto. A firmare il documento sono stati il sindaco Giovanni Maria Arena e il presidente Fin Paolo Barelli. "Comune e Fin - si legge in una nota - hanno condiviso l'idea di costituire un centro federale presso l'impianto natatorio viterbese, in collaborazione con il Comitato regionale laziale della Fin, inteso come polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva delle giovani nuotatrici e dei giovani nuotatori interessati alle discipline acquatiche promosse dalla Fin, con l'obiettivo di definire un indirizzo formativo ed educativo centrale, di avere un monitoraggio tecnico e sociale del territorio e tutelare il talento, dando corpo a un percorso tecnico-sportivo coordinato, che supporti lo sviluppo delle potenzialità dei giovani, promuovendo, peraltro, l'impianto tra quelli di eccellenza in Italia, in grado di ospitare manifestazioni sportive a livello regionale, nazionale e internazionale. L'interesse pubblico perseguito nell'accordo si configura anche nella promozione, valorizzazione e diffusione dello sport in generale e della pratica sportiva natatoria, in particolare, anche quale fattore di aggregazione sociale e di formazione culturale, e di sostegno alla prospettiva sportiva agonistica di alto livello agli sportivi del territorio". (segue) (Com)