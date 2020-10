Viterbo: accordo collaborazione con Fin su piscina comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dell'impianto da parte della Fin con la modalità di Centro federale, si legge nel documento sottoscritto, "mira a garantire la massima qualità della gestione medesima, continuando a garantire ai cittadini e alle società sportive del territorio la fruizione sulla base di tariffe controllate di accesso, idonee a favorire effettivamente un uso pubblico dell'impianto e accessibili anche all'utenza meno abbiente, promuovendo un utilizzo sociale degli spazi a disposizione, ma - al contempo - in grado anche di garantire alle società e agli atleti del territorio una adeguata opportunità di crescita anche in chiave tecnico-agonistica". "Una grande opportunità, sia per l'impianto stesso, sia per il nostro territorio - ha sottolineato il sindaco Arena - La realizzazione di un centro federale presso la nostra piscina comunale ad opera della Federazione Italiana Nuoto rappresenta una grande occasione per la nostra città, sia per la promozione della disciplina sportiva tra i nostri giovani, con tutti i benefici che ne derivano, a livello fisico e non solo, sia per la promozione del nostro territorio. Un importante volano economico in occasione di gare nazionali e internazionali. Non ultimo, un centro federale nazionale è indubbiamente fonte di garanzia professionale ed economica. Non vogliamo assolutamente vedere il ripetersi di un'esperienza negativa come quella della precedente gestione. La durata dell'accordo è di cinque anni. Un tempo utile anche a garantire una certa continuità nella gestione". Il coordinamento delle attività sportive dell'impianto è curato dalla Fin. (Com)