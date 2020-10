Verbania: oggi a Pallanza gli Europei di canottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, sabato 10 ottobre, Verbania - nel tratto lungolago di Pallanza - ospita per la prima volta gli Europei di Canottaggio a Sedile Fisso. L’appuntamento, a cura di Canottieri Verbanese e Canottieri Pallanza in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, giunge così al 10° anno. La rassegna è dedicata alle specialità della Jole a 4 di punta e del Gozzo Nazionale. Partecipano equipaggi dalla Gran Bretagna (Cornovaglia) e, per la prima volta, dall’Olanda. La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso schiera 3 equipaggi federali maschili e altrettanti femminili in una competizione che prevederà gli allenamenti nella giornata di venerdì (in serata welcome dinner) e le gare nel pomeriggio di sabato. Per tutti quanti, doppia gara sia nella specialità dei Gozzi sia nella specialità della Jole a 4 di punta sulla distanza di mille metri. Gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare una doppia gara sia a bordo della Jole sia del Gozzo sempre sui 1000 metri. Il programma degli Europei prevede sabato la prova di Jole femminile alle 14, Gozzo maschile alle 14:30, Gozzo Femminile alle 15:30 e Jole maschile alle 16. A seguire la cerimonia di premiazione. Domenica 11 ottobre Verbania-Pallanza raddoppia con lo svolgimento della Coppa Italia per le rappresentative provinciali. “Continua la tradizione della nostra città nell’ospitare importanti eventi in ambito sportivo, grazie anche alla naturale predisposizione della nostra città adagiata sul lago Maggiore – afferma la sindaco Silvia Marchionini – Sarà un piacere veder gareggiare giovani vogatori italiani ed europei in una disciplina che promuove forti valori umani, che migliora la personalità di chi la pratica, a partire dal rispetto dell’ambiente naturale nel quale si gareggia, che esprime forti valori come quello dell’inclusione e della socializzazione e che richiede un forte spirito di sacrifico e abnegazione”. Sport e Turismo a braccetto negli Europei di Canottaggio a Sedile Fisso. “Sarà anche un momento importante e visibilità per il nostro territorio già fortemente turistico (Verbania è il secondo capoluogo d’Italia più visitato dagli stranieri in rapporto alla popolazione residente, solo dopo Venezia n.d.r.), e sicuramente sarà ricordata da chi vi gareggerà e ci visiterà per la prima volta, per la spettacolarità del campo di gara e per bellezze paesaggistiche che circondano il nostro splendido Lago Maggiore, a partire dalle montagne del Parco Nazionale della Val Grande alle spalle, le isole Borromee, il giardino botanico di Villa Taranto, villa San Remigio ed altre bellezze che non mancheranno di incantare i nostro ospiti. Un grande grazie alla Federazione Italiana di Canottaggio Sedile Fisso e alle società sportive del territorio per aver scelto Verbania come sede di questo importante evento sportivo”. (segue) (Rpi)