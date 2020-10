Verbania: oggi a Pallanza gli Europei di canottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mio più grande ringraziamento va al Comitato e alle società del territorio, al Comune di Verbania per aver fortemente creduto in un evento che rafforza la nostra tradizione remiera attraverso il contatto con altre realtà europee – afferma Marco Mugnani, presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso – La nostra attività di promozione è stata, come sempre, capillare: mi fa piacere sottolineare la novità della partecipazione olandese”. “Abbiamo con piacere raccolto questa sfida nonostante un anno così difficile perché lo sport sa indicare sempre la strada giusta nei momenti di difficoltà: dedicheremo massima attenzione agli aspetti della sicurezza” commenta Dario Sottocornola, presidente della Canottieri Verbanese. “Gli Europei sono un momento importante per la valorizzazione dell’attività societaria ma anche per evidenziare alla nostra città la bellezza del nostro sport” aggiunge Mauro Petoletti, presidente della Canottieri Pallanza e consigliere federale della FICSF. (Rpi)