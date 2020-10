Lazio: Pirozzi (Fd'I), apertura gallerie di Micigliano importante per reatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Pirozzi, presidente della XII ommissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia, in una nota dichiara: "L’apertura parziale al traffico delle gallerie di Micigliano sulla Salaria dopo ben 12 anni dall’inizio dei lavori è un fatto importante per il territorio reatino, ma deve essere anche un monito per tutti rispetto alla gestione dei fondi pubblici". "È una vicenda che ha accompagnato metà della mia vita politica - aggiunge - e della quale ho dovuto iniziare ad occuparmi fin da quando ero Presidente della Comunità Montana del Velino e i lavori avevano subito un primo stop a causa di uno scontro tra poteri interni agli apparati statali. E mi ha seguito fino agli ultimi due anni e mezzo da consigliere regionale, dove mi sono impegnato -trovando sempre interlocutori attenti, a cominciare dalle rappresentanze sindacali- perché Anas potesse completare finalmente i lavori. Ma allo stesso tempo, mentre dibattiamo ogni giorno su come investire i soldi che arriveranno dall’Unione Europea per fronteggiare l’emergenza Covid, dobbiamo tenere a mente che se li gestiremo come sono stati gestiti quelli stanziati per quelle gallerie, il Paese è destinato al fallimento". (Com)