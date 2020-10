Roma: Milani (Fd'I), al via fase di ascolto cittadini per rilancio Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da questo fine settimana, 10 e 11 ottobre a piazza Bologna e al parco dei Romanisti a Torre Spaccata, Fratelli d'Italia "aprirà una prima fase di ascolto con il territorio in vista del prossimo appuntamento elettorale per le comunali nella Capitale". È quanto dichiara, in una nota, Massimo Milani, coordinatore di Fd'I Roma. "Sabato e domenica prossimi - aggiunge - saranno i primi di una serie di incontri - 6 appuntamenti, a seguire il 17-18 e il 24-25 ottobre. Verranno allestiti piccoli villaggi con gazebo, il tutto all'aperto rispettando le norme sul distanziamento sociale dovute al Covid-19. Un dibattito a cielo aperto sui problemi della città, ma anche un momento per elaborare proposte sui temi emergenziali e di ricostruzione economica. Fd'I Roma si confronterà con i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni del territorio e le categorie produttive. Saranno presenti gli esponenti locali e nazionali del partito. In un momento di grande incertezza, anche per il futuro di Roma dopo i disastri della sindaca Raggi e la disattenzione di Zingaretti, Fd'I lancia la sfida per la rinascita della Capitale d'Italia ripartendo dai territori". (Com)