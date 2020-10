Mar cinese meridionale: nave Usa al largo delle Paracelso, Pechino protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina chiede agli Stati Uniti di interrompere immediatamente le sue “azioni provocatorie” nel Mar cinese meridionale, dopo che nelle scorse ore una nave militare Usa, il cacciatorpediniere lanciamissili Uss John McCain, è stata avvistata al largo delle contese isole Paracelso. Lo afferma in un comunicato il portavoce del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, il colonnello Zhang Nandong, definendo “pericolosa” la presenza dell’unità navale Usa nell’area. L’ufficiale ha anche fatto sapere che le forze armate di Pechino hanno inviato forze aeree e navali nella zona per rintracciare il cacciatorpediniere e scortarlo lontano dalle Paracelso. Zhang ha accusato in particolare la nave di aver violato le acque territoriali cinesi e ha invitato gli Stati Uniti a tenere sotto controllo le proprie operazioni navali e aeree nella zona. Pechino considera suo territorio sovrano il Mar cinese meridionale. Le isole Paracelso, note anche come isole Xisha in mandarino, sono occupate dalla Cina dal 1974 ma sono rivendicate anche da Taiwan e Vietnam. (segue) (Cip)