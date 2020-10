Alitalia: ecco il decreto per la nuova compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà Italia trasporto aereo Spa, la newco Alitalia, ed avrà sede nel "comune di Roma". E' quanto prevede, come riporta il sito de "Il Sole 24 ore", il decreto dell’esecutivo firmato ieri sera dai ministri dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. La compagnia parte con un capitale sociale di 20 milioni di euro, interamente detenuto dallo Stato attraverso il Mef. Capitale sociale che dovrà essere portato a 3 miliardi di euro, secondo quanto disposto nei mesi scorsi dal decreto Rilancio. Il nome Alitalia resterà, inoltre, alla società commissariata che diventa, quindi, una vera e propria bad company. Oggi Alitalia ha sede a Fiumicino, accanto allo scalo considerato finora principale per il vettore. Il Consiglio di amministrazione, si legge sempre nel decreto, potrà istituire "sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all’estero". Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti. (Rin)