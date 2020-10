Covid: Gallera invertire narrazione mistificatoria su operato centro-destra in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vissuto e stiamo vivendo il momento più difficile dal secondo dopoguerra e chi è chiamato a responsabilità di governo nazionale non è adeguato alla fase che stiamo attraversando. Si impegnano a deformare la realtà, a mistificare le risposte che abbiamo saputo dare in Lombardia. Per fare politica e governare non bastano i 'like', bisogna avere valori e visione. Noi li abbiamo ma in questi anni ha apparentemente prevalso la logica dell'inesperienza: per candidarsi serviva solo non avere mai fatto nulla e la fedina penale pulita". Lo ha detto alla manifestazione "Immagina", organizzata a Milano dal coordinamento regionale lombardo di Forza Italia, Giulio Gallera, assessore regionale lombardo alla Sanità. "Nella fase della pandemia tutto ciò è stato eclatante: ma noi siamo stati attaccati per avere messo il nostro servizio sanitario, tutto il nostro servizio sanitario, pubblico, privato accreditato e privato, al servizio dei cittadini. Abbiamo affermato il principio che, nei momenti di emergenza, chiunque ha delle possibilità le mette a disposizione degli altri. L'ospedale in Fiera è stata la dimostrazione dell'operosità lombarda. Chiederemo ai cittadini milanesi se davvero vorranno essere ancora governati da una sinistra che è stata incapace di progettare il futuro: abbiamo un buco di progettazione urbanistica di cinque anni che condizionerà il prossimo decennio. Dobbiamo puntare su chi ha idee e competenze", ha concluso Gallera. (Com)