Cacciatorpediniere Usa nel Mar cinese meridionale: Pechino protesta

- La Cina chiede agli Stati Uniti di interrompere immediatamente le sue “azioni provocatorie” nel Mar cinese meridionale, dopo che nelle scorse ore una nave militare Usa, il cacciatorpediniere lanciamissili Uss John McCain, è stata avvistata al largo delle contese isole Paracelso. Lo afferma in un comunicato il portavoce del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, il colonnello Zhang Nandong, definendo “pericolosa” la presenza dell’unità navale Usa nell’area. L’ufficiale ha anche fatto sapere che le forze armate di Pechino hanno inviato forze aeree e navali nella zona per rintracciare il cacciatorpediniere e scortarlo lontano dalle Paracelso. Zhang ha accusato in particolare la nave di aver violato le acque territoriali cinesi e ha invitato gli Stati Uniti a tenere sotto controllo le proprie operazioni navali e aeree nella zona. Pechino considera suo territorio sovrano il Mar cinese meridionale. Le isole Paracelso, note anche come isole Xisha in mandarino, sono occupate dalla Cina dal 1974 ma sono rivendicate anche da Taiwan e Vietnam.Secondo il Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione, gli Stati Uniti inviano frequentemente navi da guerra nel Mar cinese meridionale “per far sfoggio della loro forza e violare gravemente la sovranità e la sicurezza della Cina”. Tali azioni, ha spiegato Zhang, costituiscono una “provocazione militare”. “Invitiamo gli Usa a interrompere immediatamente questo genere di azioni provocatorie, controllare e gestire con rigore le loro operazioni marittime e aeree”, si legge nel comunicato, che precisa anche che Pechino “assumerà tutte le iniziative necessarie a salvaguardare la propria sovranità e sicurezza nazionale e a mantenere la pace e la stabilità nella regione”. Le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono fortemente deteriorate negli ultimi anni, in particolare a partire dalla guerra commerciale iniziata nel 2018. Oggi i leader dei due Paesi parlano apertamente di “nuova Guerra fredda”. (Cip)