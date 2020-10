Milano: spaccio di droga, controlli in zone movida e metropolitana, Polizia arresta 6 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, a Milano, la Polizia di Stato, a seguito di una capillare attività di controllo del territorio, ha arrestato sei persone responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi degli agenti della Questura e dei Commissariati cittadini si sono concentrati nelle zone della "movida" milanese e nella rete metropolitana. Alle ore 12:00, di ieri, la pattuglia della Polmetro, presso la stazione MM1 Cadorna, a seguito di un controllo d'iniziativa, ha arrestato un cittadino italiano di 17 anni: il giovane minorenne è stato trovato in possesso di 150 grammi di hashish e della somma di 425 euro, in banconote di piccolo taglio. Nel pomeriggio, verso le ore 18:00, un'altra pattuglia di poliziotti, in servizio nella stazione Duomo della linea rossa della metropolitana, ha controllato un cittadino tunisino di 19enne. Il giovane è stato trovato in possesso di un piccolo "campionario" di droga: 20 grammi di hashish, alcune dosi di marijuana e altre piccole confezioni di metanfetamina, pronte per essere vendute. Inoltre i poliziotti hanno sequestrato 220,00 euro, provento dell'attività di spaccio. (segue) (Com)