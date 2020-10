Egitto: inflazione prezzi al consumo sale al 3,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi al consumo urbani in Egitto è salita leggermente al 3,7 per cento a settembre su base annua, rispetto al 3,4 per cento di agosto. Lo ha annunciato l'agenzia di statistica del paese Capmas, secondo cui l'inflazione ha mantenuto il livello generale di agosto. I prezzi di cibi e bevande sono scesi del 3,5 per cento a settembre dal 5 per cento di agosto. Due giorni fa, il ministro della Pianificazione, Hala al Saeid, ha annunciato che l'inflazione ha toccato il minimo di 14 anni a un tasso annuo del 5,7 per cento nell'anno fiscale 2019/2020, che si è concluso il 30 giugno scorso. Una bassa inflazione nominale innescherebbe consultazioni con il Fondo monetario internazionale (Fmi), sulla base delle condizioni del prestito di un anno da 5,2 miliardi di dollari erogato lo scorso giugno. In base all'accordo stand-by, l'Egitto si impegna ad avviare consultazioni con una squadra tecnica se l'inflazione dovesse scendere al di sotto del 6 per cento entro la fine di settembre, oppure consultazioni con il Consiglio di amministrazione dell'Fmi se l'inflazione su base annua scendesse al di sotto 4 per cento. (Cae)