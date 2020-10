Nasce la newco per la nuova Alitalia: si chiamerà Italia trasporto aereo Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà Italia trasporto aereo Spa, la newco Alitalia, ed avrà sede nel "comune di Roma". E' quanto prevede il decreto dell’esecutivo firmato ieri sera dai ministri dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. La compagnia parte con un capitale sociale di 20 milioni di euro, interamente detenuto dallo Stato attraverso il Mef. Capitale sociale che dovrà essere portato a 3 miliardi di euro, secondo quanto disposto nei mesi scorsi dal decreto Rilancio. Il nome Alitalia resterà, inoltre, alla società commissariata che diventa, quindi, una vera e propria bad company. Oggi Alitalia ha sede a Fiumicino, accanto allo scalo considerato finora principale per il vettore. Il Consiglio di amministrazione, si legge sempre nel decreto, potrà istituire "sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Italia e all’estero". Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti.I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Trasporti alla Camera salutano come "una buona notizia" la firma del decreto di costituzione della newco per la nuova Alitalia. "Un passo necessario per rilanciare un settore strategico per il Paese", commentano in una nota i pentastellati. "La crisi post-Covid", aggiungono i parlamentari, "ha messo in crisi diversi settori della nostra economia, per questo far ripartire la nuova compagnia aerea oggi è vitale. Avanti a noi abbiamo un futuro fatto di grandi sfide e gli investimenti saranno fondamentali per creare una compagnia che rilanci il settore, diventi moltiplicatore e guardi lontano, puntando su una flotta di qualità e garantendo occupazione e uno sviluppo industriale all'altezza delle aspettative. La newco Alitalia Ita, con il nuovo assetto - concludono gli esponenti del M5s - dovrà essere finalmente competitiva sul mercato e con gli altri vettori internazionali".Il Consiglio di amministrazione della newco è composto da Francesco Caio (presidente), Fabio Maria Lazzerini (amministratore delegato) e dai consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli. Il collegio sindacale è invece composto da Paolo Maria Ciabattoni, Giovanni Naccarato, Marina Scandurra, Gianfranco Buschini e Serena Gatteschi.(Rin)