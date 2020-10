Nagorno-Karabakh: ministero Difesa Baku, Erevan ha violato cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Azerbaigian accusa l'Armenia di aver violato il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh, concordato questa notte, e prenderà misure in risposta a queste violazioni. "Nonostante l'accordo per un cessate il fuoco alle 12 di oggi, l'esercito armeno ha cercato di attaccare in direzione di Aghdara-Tartar e Fizuli-Jabrail. Al contempo, un numero di nostri villaggi sono sotto fuoco dell'artiglieria delle forze armate armene", si legge in una nota del ministero della Difesa di Baku. "Misure adeguate di risposta vengono prese contro i militari armeni", aggiunge il ministero azerbaigiano. In precedenza un portavoce del ministero della Difesa di Erevan ha accusato le forze armate di Baku di aver bombardato alcuni villaggi armeni nell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh poco dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. (Res)