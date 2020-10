Minori: Ronzulli (FI), serve rete internazionale contro abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, osserva che "l'ennesima operazione che ha portato all'arresto di alcuni pedofili che agivano in diversi Paesi - tra cui l'Italia - sul dark web conferma la necessità di mettere in piedi una rete internazionale di contrasto agli abusi sui minori. Ancora una volta - continua la parlamentare di Forza Italia in una nota - la Polizia postale italiana merita un forte plauso per essere riuscita a sgominare questa banda di criminali. La diffusione della pedopornografia su Internet è però purtroppo sempre maggiore e si muove su un duplice piano: il luogo fisico in cui si consumano questi crimini atroci e la successiva loro circolazione attraverso la rete. Un coordinamento internazionale per il contrasto dei reati sui minori come quello proposto dalla Commissione europea va dunque certamente nella giusta direzione". Ad avviso dell'esponente di FI, "una normativa a livello comunitario faciliterebbe la lotta alla pedopornografia online e favorirebbe la collaborazione tra le forze di polizia dei vari Stati chiamati a questa battaglia comune contro dei veri e propri orchi senza scrupoli". (Com)