Serbia: ministro Esteri Dacic, vittoria di Trump sarebbe positiva per Belgrado

- La vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni negli Usa sarebbe un fattore positivo per la Serbia rispetto alla questione del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, ospite ieri sera dell'emittente pubblica "Rts". Secondo Dacic, Trump e il Partito repubblicano non affrontano la questione kosovara come se fosse "una questione chiusa". "Se guardiamo l'aspetto 'quale amministrazione ci ha permesso cosa', la più produttiva per noi è stata l'amministrazione Trump, che non ha affrontato la questione del Kosovo come se fosse una questione chiusa", ha detto Dacic. Con l'amministrazione Trump, ha osservato il ministro, si è aperta per la Serbia la possibilità di costruire "una partnership con un più elevato grado di fiducia". (segue) (Seb)