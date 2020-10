Balcani: Banca mondiale, calo del Pil dal 3 al 12 per cento per i paesi dell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie dei paesi dei Balcani vedranno un calo complessivo nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, che va dal 3 per cento della Serbia al 12,4 per cento del Montenegro. E' quanto prevede la Banca mondiale nell'ultimo report di ottobre, il quale tiene conto degli influssi della pandemia nelle economie di Europa e Asia centrale. Secondo le proiezioni, l'economia della Serbia vedrà un calo del 3 per cento a fine anno, con un miglioramento dunque rispetto alle precedenti stime che vedevano una contrazione del 3,5 per cento. L'economia in maggiore sofferenza sarà quella montenegrina, con un calo del 12,4 per cento, in aumento dunque rispetto alle previsioni di giugno che vedevano un meno 6,8 per cento. Il Kosovo registrerà una contrazione dell'8,8 per cento, simile dunque a quella dell'Albania che vedrà un meno 8,4 per cento alla fine di quest'anno. La Croazia vedrà una caduta dell'8,1 per cento, mentre la Bulgaria registrerà una diminuzione del Pil del 5,1 per cento e la Macedonia del Nord del 4,1 per cento. La Bosnia-Erzegovina, infine, vedrà una contrazione limitata con un meno 3,2 per cento. (segue) (Seb)