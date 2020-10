Kosovo-Serbia: premier Hoti, solo riconoscimento reciproco può normalizzare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piena normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia sarà possibile solo dopo il reciproco riconoscimento: lo ha dichiarato il premier kosovaro Avdullah Hoti nel suo incontro a Pristina con il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. Secondo Hoti, l'accordo sui rapporti economici siglato a Washington è un passo avanti ma il pieno riconoscimento è un lavoro difficile per cui serve ma mediazione dell'Ue. "Spero che sarà raggiunto in un futuro non troppo distante. Siamo impegnati al dialogo", ha chiarito Hoti osservando che, se non sarà raggiunto un accordo, Kosovo e Serbia continueranno ad essere due paesi indipendenti e confinanti che non si riconoscono a vicenda. (segue) (Kop)